Инженеры Ростеха намерены создать новую линейку авиабомб на основе «Дрели»

Москва, 21 июля. Новую линейку авиабомб на основе имеющейся «Дрели», с уникальными характеристиками, планируют создать инженеры Ростеха. Об этом рассказал директор концерна Александр Кочкин.

Сообщается, что новые боеприпасы будут иметь различное боевое назначение. Кочкин отметил, что новые образцы авиационных бомб будут созданы на основе доработок уже созданной «Дрели», которая имеет уникальный коэффициент полезной нагрузки.

Ранее ОДК анонсировал создание двигателей нового поколения для боевых истребителей. Сотрудники корпорации намерены инициировать научно-исследовательскую работу сразу по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения.