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Азаров ответил пословицей на мечты украинцев о распаде России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 03:26
Политика
Азаров ответил пословицей на мечты украинцев о распаде России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 21 июля. Жителям Украины не стоит ждать распада России. С таким советом выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Подобные мысли могут закрасться в головы лишь недалеких людей, считает Азаров. Он добавил, что знает хорошую пословицу на эту тему.

«Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется». Никуда она не распадется», — отметил он в эфире канала NewsOne.

Вместо этого Азаров посоветовал украинцам беспокоиться о целостности своей страны. Украине следует понять, что ее дальнейшее развитие возможно лишь вместе с Россией. Однако нынешние антироссийские настроения Киева лишают страну какого-либо будущего. Отношения соседствующих стран резко испортились после прихода к власти людей, превращающих Украину в плацдарм для нападения на Россию во вред себе, заключил бывший премьер.

Пользователи Сети ранее поддержали заявление политолога Михаила Погребинского об уничтожении украинской государственности. Эксперт допустил, что в скором времени Украина может прекратить существование в качестве государства.

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украина россия азаров
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