IT-специалист Тимофеев назвал причины зависания компьютера

Москва, 21 июля. Замедлить работу компьютера могут проблемы с системой охлаждения и ряд других причин. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Перегруженный процессор компьютера может медленно выполнять задачи или вовсе перестать работать. Иногда в зависании виновата система охлаждения, неправильная работа которой приводит к перегреву устройства, передает «Прайм».

Если после нескольких минут ожидания компьютер не отвис, то необходимо проверить мышь. Из-за плохого контакта или слабой батарейки на беспроводной мыши может показаться, что система работает медленнее.

В некоторых случаях работа за компьютером связана с интернет-соединением и браузером. В таком случае происходит зависание не компьютера, а страницы в Сети.

Аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко ранее предупредила об опасности некоторых ссылок в интернете. Речь идет о сайтах мошенников, на которые может привести яркая реклама или объявления об акциях.