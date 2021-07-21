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Сериал о звезде The Beatles Поле Маккартни стал доступен для просмотра
Общество
Сериал о звезде The Beatles Поле Маккартни стал доступен для просмотра
instagram.com  /  @PaulMcCartney

Лос-Анджелес, 21 июля. Премьера нового документального сериала McCartney 3,2, 1 состоялась на онлайн-платформе Hulu. Режиссером проекта стал Закари Хайнцерлинг.

Документальный сериал повествует о творчестве звезды The Beatles Пола Маккартни. В черно-белом проекте музыкант предстанет вместе с продюсером Риком Рубином. Вместе они проведут анализ известных хитов «ливерпульской четверки», вспомнят историю группы и обсудят ее феномен.

Пол Маккартни порадует поклонников и зрителей McCartney 3, 2, 1 своей игрой на гитаре и фортепиано, расскажет о своей судьбе. Всего в сериале шесть эпизодов. Они уже доступны для просмотра на платформе Hulu.

Еще один документальный сериал вышел на телеэкраны. Он посвящен королевской семье и получил название «Десятилетия Дианы». В проекте приняли участие люди, которые имели какое-либо отношение к матери принцев Уильяма и Гарри.

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пол маккартни сериал hulu
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