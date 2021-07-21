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Тверская областная библиотека приступила к оцифрованию редких книг XIX века
Общество
Тверская областная библиотека приступила к оцифрованию редких книг XIX века
pixabay.com

Тверь, 21 июля. Руководство тверской областной библиотеки им. А. М. Горького до конца 2021 года планирует перевести в цифровой вид 60 книг XIX века, выпущенных местными топографиями.

Древние страницы материалов содержат в себе информацию об археологии и строительстве. Кроме того, среди них распространены и другие направления, передает «Взгляд». После оцифровки посетители заведения смогут ознакомиться с содержанием книг в Национальной электронной библиотеке.

«Пока мы отобрали 60 книг, в том числе с учетом их сохранности, полноты страниц, состояния бумаги, которое позволит выполнить оцифровку. Это единичные экземпляры в нашей библиотеке, в библиотеках области их также осталось мало, они облают статусом книжного памятника», — заявила сотрудница учреждения.

Ранее стала известна дата выхода книги Стивена Кинга «Позже» на русском языке. Сюжет произведения будет повествовать о жизни подростка, который имеет способность общения с призраками.

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