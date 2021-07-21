Вильфанд анонсировал «посинение» Европейской России к выходным

Москва, 21 июля. Грядущие выходные обернутся для Европейской России «посинением» на прогностической карте погоды. Такое мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, столбики термометров в этом регионе резко снизятся на фоне долгой жары. Более того, прогнозируется, что температура даже упадет ниже нормы.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

На днях Вильфанд пообещал москвичам красивую золотую осень. По словам научрука Гидрометцентра, в столице также ожидается бабье лето.