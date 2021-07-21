Кафе для сусликов вновь открылось на острове Татышев в Красноярске

Красноярск, 21 июля. Кафе «СусликПаб» открыло свои двери для посетителей после небольшого обновления. Необычное заведение находится на красноярском острове Татышев.

Создателями кафе являются сотрудники Центра технического проектирования. Оно представляет собой небольшой домик, рассчитанный на несколько сусликов. На крыше располагается инструкция, в которой указаны все разрешенные животным продукты. Принести лакомства для сусликов могут все желающие, передает НИА «Красноярск».

Впервые «СусликПаб» открылся ровно год назад, он стал подарком местным жителям ко Дню города. Уже через три дня кафе пришлось закрыть на ремонт, поскольку хулиганы оторвали крышу и повредили заборы, пишет «Север-Пресс».

Еще один подарок может ждать красноярцев в 2024 году. Через три года в краевой столице планируется запустить движение подземного транспорта.