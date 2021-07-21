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США: ВКС России перехватывают американские самолеты безопасно и профессионально
Армия
США: ВКС России перехватывают американские самолеты безопасно и профессионально
youtube.com  /  Combat Aircraft

Вашингтон, 21 июля. Российская авиация перехватывает американские самолеты профессионально и безопасно. Об этом заявил глава европейского и африканского командования ВМС США в адмирал Роберт Берк.

Адмирал указал на профессионализм ВКС Российской Федерации, комментируя случаи перехвата и сопровождения авиации и кораблей НАТО возле границ РФ. Он также заметил, что военные США и НАТО, базирующиеся и действующие в черноморской акватории, регулярно сопровождаются боевыми судами ВМФ России.

Самолет ВКС РФ перехватил итальянский F-35 во время воздушного патрулирования в июне 2021 года. По словам пилота ВВС Италии, российский коллега действовал решительно и жестко.

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сша перехват вкс россии
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