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Американцы восхитились новым российским истребителем пятого поколения

  /   Обновлено: 21 июля 2021 02:46
Технологии
Американцы восхитились новым российским истребителем пятого поколения
ТАСС  /  Alexander Zemlianichenko

Москва, 21 июля. Новый российский истребитель пятого поколения обладает впечатляющими характеристиками, считают американские интернет-пользователи.

Американское издание ABC News посвятило статью представленному на МАКС-2021 российскому истребителю пятого поколения, разработанному авиационной компанией «Сухой». Машина построена с использованием стелс-технологий и обладает передовыми характеристиками, которые должны заинтересовать иностранных покупателей. В презентации самолета используется название Checkmate («Шах и Мат»).

Макет истребителя представили во время открытия международного авиасалона в Жуковском. Одним из первых зрителей стал президент РФ Владимир Путин, отмечают американские журналисты.

Читатели издания оставили массу комментариев под новостью. Они впечатлились характеристиками российского истребителя.

«Нравится вам это или нет, но это впечатляющие цифры», — приводит перевод одного из комментариев «ПолитРоссия».

Ранее СМИ называли Checkmate прямым конкурентом американского F-35. Читатели отметили, что российские самолеты имеют ряд преимуществ. К примеру, не столь высокие требования к техническому и эксплуатационному обслуживанию.

«Российские самолеты проще в техническом обслуживании, лучше подходят для длительного использования. Например, американские F-22 и F-35 требуют 2–3-часового технического обслуживания за каждый час полета», — уточнил читатель.

«Это грамотный дизайн. Нужны дополнительные сведения о двигателях и электронике. Но типичные российские реактивные двигатели на 90–95% так же хороши, как и лучшие западные образцы, при этом они на 40% меньше, и они могут использоваться на 50–60% дольше», — добавил еще один пользователь.

Другой пользователь опередил критиков, подчеркнув, что «не стоит недооценивать русских». Он напомнил, что Москва опережала Вашингтон в некоторых военных разработках. Другой комментатор призвал США быть осторожнее с Россией, поскольку она является куда более мощным и опасным противником, чем те, с кем Вашингтон привык иметь дело.

Индийские СМИ ранее выразили восхищение проведенной медиакампанией и дизайном новейшего истребителя. Россия, отмечают журналисты, поставила шах и мат своему главному конкуренту — американскому истребителю пятого поколения F-35.

Обозреватель ФАН, проанализировавший имеющуюся информацию о новой машине «Сухого», отметил, что работы по отечественному проекту однодвигательного легкого тактического самолета еще очень много. Однако это не отменяет того факта, что появление на МАКС-2021 опытно-экспериментального образца нового истребителя — по-настоящему выдающееся достижение российского ОПК.

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f-35 МАКС-2021 checkmate
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