Инженеры ОДК намерены создать гибридный морской двигатель

Москва, 21 июля. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации занимаются разработкой двигателя гибридного типа для морского транспорта.

Отмечается, что мотор будет создан для различных видов морского транспорта. Вероятнее всего, демонстрация произойдет на скоростных маломерных судах различного назначения, в том числе разъездных, спасательных и патрульных.

Ранее ОДК анонсировал создание двигателей нового поколения для боевых истребителей. Сотрудники корпорации намерены инициировать научно-исследовательскую работу сразу по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения.