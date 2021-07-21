Студия Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Злое» Джеймса Вана

Лос-Анджелес, 21 июля. Трейлер нового фильма ужасов режиссера Джеймса Вана «Злое» появился в Сети. За создание киноленты отвечает студия Warner Bros.

Фильм рассказывает о девушке по имени Мэдисон. Она сталкивается со странными и жуткими видениями. Позже героиня осознает, что все зверства могут оказаться реальными. Теперь ее цель — остановить темную сущность.

Главную роль в фильме «Злое» исполняет Аннабелль Уоллис, известная по хоррору «Проклятие Аннабель». Вместе с ней в ленте снялись Джейк Абель, Жаклин Маккензи. Релиз в кинотеатрах России запланирован на 9 сентября. Увидеть картину можно и на HBO Max.

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся к созданию мультсериала для компании Netflix. Проект расскажет о приключениях 12-летней девочки. Но и сами принц Гарри и Меган Маркл станут героями художественного фильма об их разрыве с королевской семьей. Трейлер к ленте представил канал Lifetime, пишет RT.