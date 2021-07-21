Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 03:44
03:41
Общество
ВОЗ заявила о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса
03:38
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
03:38
Армия
Инженеры Ростеха намерены создать новую линейку авиабомб на основе «Дрели»
03:31
Общество
Водителям перечислили распространенные ошибки при продаже автомобиля
03:23
Политика
Азаров ответил пословицей на мечты украинцев о распаде России
03:19
Армия
Инженеры ОДК намерены создать гибридный морской двигатель
03:17
Технологии
IT-специалист Тимофеев назвал причины зависания компьютера
03:16
Политика
Антонов: США и Россию интересуют хорошие взаимоотношения друг с другом
03:15
Общество
Вильфанд анонсировал «посинение» Европейской России к выходным
03:12
Политика
Антонов указал на место Украины в политике США
Все новости

Студия Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Злое» Джеймса Вана
Общество
Студия Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Злое» Джеймса Вана
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr WBRussia

Лос-Анджелес, 21 июля. Трейлер нового фильма ужасов режиссера Джеймса Вана «Злое» появился в Сети. За создание киноленты отвечает студия Warner Bros.

Фильм рассказывает о девушке по имени Мэдисон. Она сталкивается со странными и жуткими видениями. Позже героиня осознает, что все зверства могут оказаться реальными. Теперь ее цель — остановить темную сущность.

Главную роль в фильме «Злое» исполняет Аннабелль Уоллис, известная по хоррору «Проклятие Аннабель». Вместе с ней в ленте снялись Джейк Абель, Жаклин Маккензи. Релиз в кинотеатрах России запланирован на 9 сентября. Увидеть картину можно и на HBO Max.

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся к созданию мультсериала для компании Netflix. Проект расскажет о приключениях 12-летней девочки. Но и сами принц Гарри и Меган Маркл станут героями художественного фильма об их разрыве с королевской семьей. Трейлер к ленте представил канал Lifetime, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Студия Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Злое» Джеймса Вана
трейлер фильм ужасов злое
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru