Антонов: США и Россию интересуют хорошие взаимоотношения друг с другом

Вашингтон, 21 июля. Кремль и Белый дом хотят хороших взаимоотношений между странами. Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Москва и Вашингтон «обречены» на хорошие взаимоотношения, заявил посол в ходе интервью журналистам RT America. По его мнению, так сложится только потому, что это в интересах российского и американского народов.

Ранее Антонов дал оценку политику США в отношении «СП-2». По его словам, политика Вашингтона в отношении трубопровода это пример нечестной конкуренции.