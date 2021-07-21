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«Нечестная конкуренция»: Антонов оценил политику США в отношении «СП-2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 02:31
Политика
«Нечестная конкуренция»: Антонов оценил политику США в отношении «СП-2»
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 21 июля. Политика Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляет собой пример нечестной конкуренции. К такому выводу пришел посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что российская сторона глубоко уважает своих американских коллег. Однако на международных рынках не должно быть нечестных методов, которые используют США, пытаясь противостоять строительству «Северного потока — 2».

«Мы выступаем против этой модели», — сказал Антонов в интервью RT America.

Санкции в отношении участников проекта «СП-2» были введены в конце 2019 года. После этих мер швейцарский подрядчик Allseas не смог продолжать работу. В результате укладка труб возобновилась силами российских судов. Проект могут завершить в конце лета. Именно поэтому позже США признали неэффективность введенных ограничений.

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