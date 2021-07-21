Антонов указал на место Украины в политике США

Вашингтон, 21 июля. Белый дом пользуется Украиной для вмешательства во внутренние экономические и политические дела России. Такое мнение выразил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат при этом заметил, что некоторые из официальных лиц, которые спекулируют Украиной, даже не знают, где территориально расположена эта страна. Он также отметил, что проводимая Вашингтоном политика и есть «вредоносная активность».

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с рядом заявлений, которые затрагивают отношения между Москвой и Вашингтоном. Государства пытаются наладить взаимодействие друг с другом в сфере кибербезопасности. Это направление является одним из приоритетных.