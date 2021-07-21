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Водитель фуры заживо сгорел в кабине после массового ДТП под Нижним Новгородом
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел в кабине после массового ДТП под Нижним Новгородом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 21 июля. Столкновение трех грузовиков произошло на федеральной трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. В результате аварии возник пожар, унесший жизнь одного из водителей. 

Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях. На записи видно, что пламенем объята задняя часть кузова одного и кабина второго большегруза. Третий участник аварии, грузовая «Газель», скрыт за густыми клубами дыма.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Нижегородской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 15:05. Столкнулись две фуры марки Scania, перевозящие канцтовары и битум, а также отечественная «Газель».

На тушение пожара были привлечены пять машин и 15 человек личного состава регионального МЧС. Уже к 15:31 горение было ликвидировано. При разборе поврежденных огнем машин в одном из грузовиков был обнаружен погибший. В настоящее время его личность устанавливается. Движение трассы перекрыто в обе стороны.

Ранее ФАН сообщал, что в страшном ДТП под Саратовом погиб известный Ульяновский хирург Игорь Филимончев, возглавляющий инфекционный госпиталь. Его автомобиль занесло на трассе, после чего его протаранили два грузовика.

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