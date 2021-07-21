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Мировой уровень стресса и отрицательных эмоций достиг рекордного показателя
Общество
Мировой уровень стресса и отрицательных эмоций достиг рекордного показателя
pixabay.com

Москва, 21 июля. Большая часть населения Земли в прошлом году испытывала негативные эмоции и внутренний дискомфорт. Об этом стало известно благодаря исследованию команды социологов.

Специалисты опрашивали людей для составления индекса отрицательного опыта. Участникам эксперимента необходимо было ответить на вопросы, касающиеся эмоционального самочувствия. Многие подчеркнули, что испытывают беспокойство, грусть и гнев, передает «Взгляд».

Социологам удалось выяснить, что физическая боль беспокоила 29% респондентов. При этом показатель уровня стресса достиг 40%. Таким образом, общий индекс достиг 32%, что является рекордным результатом со времен 2006 года.

Ранее психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса. По ее словам, зачастую в ситуациях выбора люди действуют по пути наименьшего сопротивления, отдавая предпочтение знакомым и традиционным результатам.

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