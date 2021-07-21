«Украины 2.0 не будет»: читатели Der Spiegel назвали главные ошибки Тихановской

Берлин, 21 июля. Жители Германии считают грубой ошибкой попытку Светланы Тихановской давить на Белоруссию через Запад. За границей женщину уже не воспринимают всерьез.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило своим читателям о встрече бывшего кандидата на пост президента Белоруссии с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время переговоров Тихановская призвала Вашингтон поддержать демократическое движение на своей родине.

Она также выступила в Вашингтоне во время митинга белорусских эмигрантов. Тогда Тихановская подчеркнула, что борьба белорусского народа за свободу должна продолжаться. В Белом доме подтвердили, что женщина сможет встретиться с руководителями правительства, но планов на переговоры с президентом США Джо Байденом нет. Читатели немецкой газеты оставили массу комментариев под новостью.

«Это грубая ошибка Тихановской. Она должна знать, что проамериканское правительство как на Украине в Белоруссии невозможно. Белорусы скажут этому решительное «нет», — выразил мнение пользователь под ником Alex-S3pSXONGR.

Еще один юзер отметил, что для заявлений о фальсификации выборов в Белоруссии нет достаточных оснований. По его словам, ОБСЕ официально пригласили наблюдать за голосованием, но «оттуда никто не приехал».

«В принципе все происходит как с Украиной. Если правитель добровольно не примыкает к Западу, то ему помогают в этом. С демократией и либеральными ценностями это не имеет ничего общего. (Президент Белоруссии Александр. — Прим.ФАН) Лукашенко, конечно, не образцовый глава государства, но белорусы должны сами во всем разобраться и не давать втянуть себя извне в гражданскую войну», — приводит перевод комментария Thomas-cDOdMYPZg «ИноСМИ».

«Тихановская открыто завязывает связи с США. Из-за этого она полностью утратила доверие к себе в своей стране. Это видят и люди внутри страны. Украины 2.0, где президентша будет получать указания из посольства США, точно там не будет», — уверена Tatjana-8xj1jSg7g.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, победу в которых в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Несогласные с результатами выборов жители страны вышли на массовые акции протеста. Тихановская покинула страну. Во вторник сообщалось, что женщина, которая сейчас находится в США, надеется на возвращение в родную республику в 2021 году.