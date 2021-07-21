Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 03:44
03:41
Общество
ВОЗ заявила о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса
03:38
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
03:38
Армия
Инженеры Ростеха намерены создать новую линейку авиабомб на основе «Дрели»
03:31
Общество
Водителям перечислили распространенные ошибки при продаже автомобиля
03:23
Политика
Азаров ответил пословицей на мечты украинцев о распаде России
03:19
Армия
Инженеры ОДК намерены создать гибридный морской двигатель
03:17
Технологии
IT-специалист Тимофеев назвал причины зависания компьютера
03:16
Политика
Антонов: США и Россию интересуют хорошие взаимоотношения друг с другом
03:15
Общество
Вильфанд анонсировал «посинение» Европейской России к выходным
03:12
Политика
Антонов указал на место Украины в политике США
Все новости

«Украины 2.0 не будет»: читатели Der Spiegel назвали главные ошибки Тихановской
Политика
«Украины 2.0 не будет»: читатели Der Spiegel назвали главные ошибки Тихановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Берлин, 21 июля. Жители Германии считают грубой ошибкой попытку Светланы Тихановской давить на Белоруссию через Запад. За границей женщину уже не воспринимают всерьез.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило своим читателям о встрече бывшего кандидата на пост президента Белоруссии с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время переговоров Тихановская призвала Вашингтон поддержать демократическое движение на своей родине.

Она также выступила в Вашингтоне во время митинга белорусских эмигрантов. Тогда Тихановская подчеркнула, что борьба белорусского народа за свободу должна продолжаться. В Белом доме подтвердили, что женщина сможет встретиться с руководителями правительства, но планов на переговоры с президентом США Джо Байденом нет. Читатели немецкой газеты оставили массу комментариев под новостью.

«Это грубая ошибка Тихановской. Она должна знать, что проамериканское правительство как на Украине в Белоруссии невозможно. Белорусы скажут этому решительное «нет», — выразил мнение пользователь под ником Alex-S3pSXONGR.

Еще один юзер отметил, что для заявлений о фальсификации выборов в Белоруссии нет достаточных оснований. По его словам, ОБСЕ официально пригласили наблюдать за голосованием, но «оттуда никто не приехал».

«В принципе все происходит как с Украиной. Если правитель добровольно не примыкает к Западу, то ему помогают в этом. С демократией и либеральными ценностями это не имеет ничего общего. (Президент Белоруссии Александр. — Прим.ФАН) Лукашенко, конечно, не образцовый глава государства, но белорусы должны сами во всем разобраться и не давать втянуть себя извне в гражданскую войну», — приводит перевод комментария Thomas-cDOdMYPZg «ИноСМИ».

«Тихановская открыто завязывает связи с США. Из-за этого она полностью утратила доверие к себе в своей стране. Это видят и люди внутри страны. Украины 2.0, где президентша будет получать указания из посольства США, точно там не будет», — уверена Tatjana-8xj1jSg7g.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, победу в которых в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Несогласные с результатами выборов жители страны вышли на массовые акции протеста. Тихановская покинула страну. Во вторник сообщалось, что женщина, которая сейчас находится в США, надеется на возвращение в родную республику в 2021 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Украины 2.0 не будет»: читатели Der Spiegel назвали главные ошибки Тихановской
сша белоруссия германия Тихановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru