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Дебютный запуск спутника «Глонасс-К2» перенесли на следующий год
Наука
Дебютный запуск спутника «Глонасс-К2» перенесли на следующий год
wikipedia.org  /  Bin im Garten

Москва, 21 июля. Первый запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» состоится в 2022 году. Об этом рассказал компетентный источник информации.

Новый спутник будет построен в этом году, а введен в эксплуатацию и выведен на орбиту Земли уже в следующем году. Об этом ТАСС рассказал информатор на выставке МАКС-2021.

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что продемонстрирует несколько десятков новых разработок в сфере авиации на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Среди них будут самолеты, БПЛА и вертолеты.

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спутник глонасс МАКС-2021
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