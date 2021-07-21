Дебютный запуск спутника «Глонасс-К2» перенесли на следующий год

Москва, 21 июля. Первый запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» состоится в 2022 году. Об этом рассказал компетентный источник информации.

Новый спутник будет построен в этом году, а введен в эксплуатацию и выведен на орбиту Земли уже в следующем году. Об этом ТАСС рассказал информатор на выставке МАКС-2021.

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что продемонстрирует несколько десятков новых разработок в сфере авиации на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Среди них будут самолеты, БПЛА и вертолеты.