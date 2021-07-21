Съемки нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый» пройдут в Петербурге

Москва, 21 июля. Телеканал НТВ объявил о старте съемок нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца». В проекте ожидается 12 серий.

Сюжет нового сезона развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева. Он начнет расследовать убийство девушки и выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца. Последний проводил опыты над заключенными во время Великой Отечественной войны, передает RT.

Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главные роли сыграют Антон Хабаров, Екатерина Олькина, Станислав Стрелков. Продюсером «Алекса Лютого. Дело Шульца» выступит Анна Ольшевская.

Летом 2021 года в Новгородской области пройдут съемки еще одного сериала, посвященного медицине. Кинокомпания Sigma приступит к созданию «Доктора Иванова» уже в августе. Проект рассчитан на 16 серий.