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Съемки нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый» пройдут в Петербурге

  /   Обновлено: 21 июля 2021 02:00
Общество
Съемки нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый» пройдут в Петербурге
Кадр из сериала «Алекс Лютый»

Москва, 21 июля. Телеканал НТВ объявил о старте съемок нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца». В проекте ожидается 12 серий.

Сюжет нового сезона развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева. Он начнет расследовать убийство девушки и выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца. Последний проводил опыты над заключенными во время Великой Отечественной войны, передает RT.

Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главные роли сыграют Антон Хабаров, Екатерина Олькина, Станислав Стрелков. Продюсером «Алекса Лютого. Дело Шульца» выступит Анна Ольшевская.

Летом 2021 года в Новгородской области пройдут съемки еще одного сериала, посвященного медицине. Кинокомпания Sigma приступит к созданию «Доктора Иванова» уже в августе. Проект рассчитан на 16 серий.

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сериал детектив алекс лютый
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