Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии

Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты будут продолжать вводить ограничительные меры против руководства Белоруссии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Белый дом также подтвердил требование о проведении должного расследования событий с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом Салливан заявил по итогам встречи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, передает RT.

Ранее Тихановская приехала в США, чтобы провести ряд встреч с американскими политиками. В рамках своей поездки экс-кандидат в президенты Белоруссии обсудила руководство республики с представителями Госдепа США.