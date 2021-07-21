Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 02:08
02:07
Политика
Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии
02:00
Общество
Съемки нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый» пройдут в Петербурге
02:00
Экономика
Анатолий Вассерман раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае
01:49
Общество
Осужденного за изнасилование Вайнштейна перевозят в Калифорнию для нового суда
01:48
Шоу-бизнес
«Чуть ли не по пешеходам еду»: Ивлеева призналась, что часто нарушает ПДД
01:46
Общество
Джилл Байден возглавит делегацию США во время открытия Олимпиады в Токио
01:44
Общество
Больше 40% россиян отпрашиваются с работы ради посещения врача
01:28
Армия
Лондон проведет учения на случай возможного размещения ракет в Калининграде
01:22
Общество
Представитель АТОР оценил востребованность Италии у российских туристов
01:18
Общество
Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам
Все новости

Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии
Политика
Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии
pixabay.com

Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты будут продолжать вводить ограничительные меры против руководства Белоруссии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Белый дом также подтвердил требование о проведении должного расследования событий с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом Салливан заявил по итогам встречи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, передает RT.

Ранее Тихановская приехала в США, чтобы провести ряд встреч с американскими политиками. В рамках своей поездки экс-кандидат в президенты Белоруссии обсудила руководство республики с представителями Госдепа США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии
санкции сша белоруссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru