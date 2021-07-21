Осужденного за изнасилование Вайнштейна перевозят в Калифорнию для нового суда

Нью-Йорк, 21 июля. Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн вновь предстанет перед судом, но уже не в Нью-Йорке, а в Калифорнии. Осужденному может грозить до 140 лет лишения свободы.

Прокуратура Лос-Анджелеса обвиняет Вайнштейна в нескольких изнасилованиях женщин в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 годы. Почти 30 лет назад продюсер совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении итальянской модели и опорочил еще одну женщину с разницей всего в сутки.

Судьба 69-летнего Вайнштейна будет зависеть от решения суда, если его вину признают, то насильнику придется пробыть в калифорнийской тюрьме до конца жизни. До этого же момента бывшему продюсеру необходимо отбыть наказание в Нью-Йорке, где его приговорили к 23-ем годам заключения.

Афроамериканец Ронни Лонг ранее подал иск против американских властей. Мужчина отсидел в тюрьме 44 года за изнасилование, которого не совершал.