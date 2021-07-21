Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 02:08
02:07
Политика
Белый дом заявил о продолжении санкционной политики против Белоруссии
02:00
Общество
Съемки нового сезона детективного сериала «Алекс Лютый» пройдут в Петербурге
02:00
Экономика
Анатолий Вассерман раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае
01:49
Общество
Осужденного за изнасилование Вайнштейна перевозят в Калифорнию для нового суда
01:48
Шоу-бизнес
«Чуть ли не по пешеходам еду»: Ивлеева призналась, что часто нарушает ПДД
01:46
Общество
Джилл Байден возглавит делегацию США во время открытия Олимпиады в Токио
01:44
Общество
Больше 40% россиян отпрашиваются с работы ради посещения врача
01:28
Армия
Лондон проведет учения на случай возможного размещения ракет в Калининграде
01:22
Общество
Представитель АТОР оценил востребованность Италии у российских туристов
01:18
Общество
Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам
Все новости

«Чуть ли не по пешеходам еду»: Ивлеева призналась, что часто нарушает ПДД
Шоу-бизнес
«Чуть ли не по пешеходам еду»: Ивлеева призналась, что часто нарушает ПДД
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 21 июля. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева меньше чем за год владения спорткаром Lamborghini получила сотни штрафов за нарушение скорости.

В СМИ ранее появилась информация, что подавляющее число штрафов, выписанных на имя Ивлеевой, связано с превышением скорости, порой на 40 и даже на 60 километров в час. Комментируя эти данные в шоу Иды Галич «ЕстьВопросики», блогер заявила, что новости о штрафах преувеличены.

«Мне было крайне неприятно, когда писали, что я пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам еду. Там все штрафы за превышение скорости, но и на 5 км/ч — это тоже превышение. А люди думают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч несется и я никого не вижу», — не скрывала своего возмущения звезда «Орла и решки».

При этом телеведущая добавила, что никогда не затягивает с оплатой штрафов, постоянно проверяя на сайте «Госуслуги», все ли счета закрыты.

В прошлом году Ивлеева призналась, что управляет автомобилем после употребления спиртного. В тот день она отмечала новый рекорд: в Instagram на нее подписались 17 млн человек. На вечеринке блогер выпила шампанское, о чем сообщила читателям позднее, когда вела трансляцию в соцсети из машины.

После этого лидер проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в беседе с ФАН призвал лишить телеведущую водительских прав за вождение в пьяном виде. К слову, в начале июля суд постановил лишить супруга Ивлеевой, рэпера Элджея, водительских прав на год и семь месяцев. Также он обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Чуть ли не по пешеходам еду»: Ивлеева призналась, что часто нарушает ПДД
штраф превышение скорости ивлеева ида галич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru