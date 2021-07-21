Больше 40% россиян отпрашиваются с работы ради посещения врача

Москва, 21 июля. Жители России могут отпроситься с работы по разным причинам. Самые популярные из них назвали исследователи сервиса «Работа.ру».

Большинство работающих россиян (44%) берут отгулы для посещения врача. Еще 22% респондентов отпрашиваются у начальства ради присмотра за детьми, а 20% — из-за плохого самочувствия. Согласно результатам исследования, 18% остаются дома в ожидании мастера или курьера, передает RT.

Те, кто проспал, тоже берут отгулы (17%). Еще девять процентов вынуждены остаться дома из-за внезапного визита родственников, шесть процентов опрошенных готовы пропустить работу, так как на улице хорошая погода.

Некоторые россияне работают удаленно или перешли на этот формат в связи с пандемией. Но возвращение в офис может обернуться проблемами. Так, сотрудники могли сохранять баланс между личной жизнью и трудовыми обязанностями, но с переходом в офис придется вернуться к прежнему порядку.