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Представитель АТОР оценил востребованность Италии у российских туристов
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Представитель АТОР оценил востребованность Италии у российских туристов
wikipedia.org  /  Max_Ryazanov / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 июля. Посол Италии Паскуале Терраччано допустил возвращение российских туристов в сентябре. Популярно ли это направление среди граждан, рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Решение о возвращении российских туристов в Италию должно исходить от оперативного штаба. Для возобновления регулярных рейсов необходимо оценивать эпидемиологическую ситуацию, отметил представитель Ассоциации туроператоров России.

Сейчас Италия обновляет визы тех, кто не успел ими воспользоваться в пандемию. Само направление, по словам Горина, является востребованным. В этой стране развиты разные виды туризма, включая лыжные и пляжный, пишет RT.

«Наверное, нет такого вида туризма, который невозможно было бы осуществить в Италии», — отметил Горин.

Туристический поток россиян в Италию прекратился из-за пандемии коронавируса. Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет возобновить авиасообщение между странами. Попасть в государство могут только граждане РФ по вопросам работы, учебы или лечения.

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италия атор путешествия
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