Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам

Свердловск, 21 июля. Некоторая часть административных машин Свердловской области будет передана местным больницам по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева.

Подобная предприимчивость была проявлена в поддержку идеи главы Екатеринбурга. Он пожертвовал 24 административных транспортных средства для перевозки медицинского персонала для оказания помощи тем, кто заразился коронавирусом. Куйвашев попросил мэров не оставаться в стороне и также пойти на встречу, пишет RT.

«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы,» — объяснил Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2021 году планируется благоустроить 42 общественных пространства. На реализацию регионального проекта выделено 2,4 млрд рублей.