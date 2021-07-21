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Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам
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Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам

  /   Обновлено: 21 июля 2021 01:18
Общество
Свердловский губернатор призвал мэров передать часть административных машин врачам
Невские Новости  /  Александра Лашко

Свердловск, 21 июля. Некоторая часть административных машин Свердловской области будет передана местным больницам по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева.

Подобная предприимчивость была проявлена в поддержку идеи главы Екатеринбурга. Он пожертвовал 24 административных транспортных средства для перевозки медицинского персонала для оказания помощи тем, кто заразился коронавирусом. Куйвашев попросил мэров не оставаться в стороне и также пойти на встречу, пишет RT.

«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы,» — объяснил Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2021 году планируется благоустроить 42 общественных пространства. На реализацию регионального проекта выделено 2,4 млрд рублей.

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машины куйвашев больницы
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