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Лондон проведет учения на случай возможного размещения ракет в Калининграде
Армия
Лондон проведет учения на случай возможного размещения ракет в Калининграде
flickr.com  /  Royal Air Force

Лондон, 21 июля. Британские военные приступят к отработке маневров по рассредоточению авиации на случай возможного развертывания российских ракет в Калининграде.

Обучение рассредоточению авиации станет ключевой целью предстоящих британских учений. Если Россия разместит свои крылатые ракеты на территории Калининградской области, то Великобритания «окажется в радиусе поражения», заявил руководитель штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон.

В рамках военных мероприятий Лондон планирует отработать посадку самолетов на гражданские аэропорты и участки автомобильных трасс. Дата начала учений не раскрывается.

В Волгоградской области в скором времени стартуют совместные учения России и Индии под названием «Индра-2021». Они пройдут в период с 1 по 13 августа.

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