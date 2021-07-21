Лондон проведет учения на случай возможного размещения ракет в Калининграде

Лондон, 21 июля. Британские военные приступят к отработке маневров по рассредоточению авиации на случай возможного развертывания российских ракет в Калининграде.

Обучение рассредоточению авиации станет ключевой целью предстоящих британских учений. Если Россия разместит свои крылатые ракеты на территории Калининградской области, то Великобритания «окажется в радиусе поражения», заявил руководитель штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон.

В рамках военных мероприятий Лондон планирует отработать посадку самолетов на гражданские аэропорты и участки автомобильных трасс. Дата начала учений не раскрывается.

В Волгоградской области в скором времени стартуют совместные учения России и Индии под названием «Индра-2021». Они пройдут в период с 1 по 13 августа.