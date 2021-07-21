Захарова жестко ответила полякам по обвинению в нецивилизованности России

Москва, 21 июля. Мария Захарова объяснила польским дипломатам, почему их претензии к России по поводу расследования авиакатастрофы самолета Леха Качиньского беспочвенны.

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Качинского. Дипломат в своем заявлении добавил, что российская сторона якобы «не отвечает на призывы международного сообщества».

Захарова в ответ напомнила, что Москва уже неоднократно отвечала на такие обвинения Варшаве. Она напомнила, что пока не завершатся следственные действия, «которые проводятся, в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны», вещественные доказательства будут находиться на территории РФ.

Отвергла представитель МИД РФ и претензии Польши в нарушении международного права. Никогда Москва не объявляла, что собирается содержать на своей территории обломки «бессрочно». Международная практика предполагает, что вещественные доказательства, которыми являются обломки самолета, «передаются только после завершения следственных действий».

«В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны. Российская сторона неоднократно подтверждала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта», — подчеркнула Захарова.

Более того, польская сторона, выдвигающая России претензии, сама отказывается идти на контакт. Ранее Генпрокуратура РФ запросила у Варшавы копии записи телефонного разговора Качиньского с братом, состоявшемся непосредственно перед авиакатастрофой. Однако ответа так и не получила.

«Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», — резюмировала Захарова.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли. Через год польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий согласилась с выводами российского следствия, однако через время польская сторона заявила о якобы прогремевшем на борту взрыве. После этого по просьбе польской стороны начали проводиться дополнительные осмотры обломков самолета.

В 2019 году СК РФ объявил, что «у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы». Доказательства говорят о том, что причиной крушения самолета стали ошибочные действия экипажа.