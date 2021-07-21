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Путин может стать гостем чемпионата мира по хоккею с мячом
Общество
Путин может стать гостем чемпионата мира по хоккею с мячом
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин может посетить чемпионат мира по хоккею с мячом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Международная федерация хоккея с мячом проявила инициативу и пригласила Путина на спортивное мероприятие. Об этом организация объявила на своем официальном сайте.

Соревнование будет проходить с 11 по 17 октября на территории Иркутска. Однако планы руководителя государства на эту дату по отношению к турниру будут еще уточняться, объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков не исключил, что сборную России по футболу возглавит иностранец. Об этом он сообщил в ходе традиционного брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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