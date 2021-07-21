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Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов

  /   Обновлено: 21 июля 2021 00:33
Технологии
Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов
Global Look Press  /  Chuck Bigger/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 21 июля. Настоящие астронавты платят налоги. Такое заявление сделал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио после полета основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса в космос.

Информацию об уклонении Безоса от отчислений распространила налоговая служба США IRS. Миллиардера обвинили в неуплате подоходных налогов в 2007 и 2011 годах. Билл де Блазио вспомнил именно этот доклад.

«Настоящие астронавты платят налоги», — прокомментировал ролик приземления капсулы Безоса мэр Нью-Йорка в соцсетях.

Комментаторы встали на защиту миллиардера и в ответ Блазио заявили, что «настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе». Безос в компании еще троих людей совершил полет в космос на суборбитальном корабле New Shepard.

Миллиардер взял на борт своего брата Марка Безоса, 18-летнего голландца и 82-летнюю американку. Экипаж поднялся на высоту более 100 километров.

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