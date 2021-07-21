Раздел о главном военно-морском параде появился на сайте Минобороны России

Москва, 21 июля. Минобороны России запустило специальный мультимедийный раздел о главном военно-морском параде на своем сайте. Торжественное мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

Посетителям портала станут доступны материалы проведения и особенности главного военно-морского парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемы кораблей и особенности авиации, задействованной в мероприятии.

В параде примут участие свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок, включая ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий». Над городом пролетят более 40 единиц воздушной техники. Среди них истребители, бомбардировщики, штурмовики.