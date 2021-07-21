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Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
Армия
Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
Минобороны РФ

Москва, 21 июля. Обновленная РЛС «Контейнер» сможет выявлять старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет. Работы по модернизации загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) уже начались.

Сейчас загоризонтная РЛС «Контейнер» находится на боевом дежурстве в Ковылкино. Она может наблюдать массовый полет воздушных целей, включая крылатые ракеты, на расстоянии до 2,8 тысячи километров, заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант Андрей Демин.

С ее помощью российской стороне открывается обзор на большую часть Западной Европы, часть Ближнего Востока, прикаспийские страны, акватории Балтийского, Черного и Средиземного морей. РЛС «Контейнер» позволяет держать на контроле ситуацию над указанными регионами.

Испытания с участием зенитной ракетной системы С-500 ранее прошли на полигоне Капустин Яр. Комплекс успешно провел боевые стрельбы, поразив скоростную баллистическую цель.

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