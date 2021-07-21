Характеристики системы ПРО Москвы А-135М улучшат в два раза

Москва, 21 июля. Модернизация системы А-135М стратегической противоракетной обороны Москвы подходит к концу. Защитные способности комплекса улучшат в два раза.

Изменения коснутся характеристик по дальности обнаружения и поражения целей, сообщил командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин. Войска первой армии оснащены системами С-50М и А-135М.

«…Система А-135М стратегической ПРО Москвы. Завершается ее модернизация — в два раза будут увеличены ее тактико-технические характеристики по дальности и качеству обнаружения и сопровождения баллистических ракет, по непрерывной продолжительности работы системы, по надежности и, самое главное, по дальности поражения назначенных целей», — рассказал Демин в интервью «Красной звезде».

Военный аналитик США Кайл Мизоками в статье для The National Interest ранее заявил, что Москва надежно защищена ракетным щитом. Он оценил возможности системы ПРО в случае ядерной войны.