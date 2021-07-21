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Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах

  /   Обновлено: 21 июля 2021 00:09
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
pixabay.com

Лондон, 21 июля. Проблемные кожные образования на ногах чаще всего указывают на повышенный уровень холестерина в крови человека. Об этом заявили британские врачи в газете Daily Express.

Причиной жировых образований является скопление вредных веществ в организме. Обычно недуг проходит без проявления симптомов, однако очень часто возникают наросты на ногах.

«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии», — объяснили медики.

Кроме этого, повышенный показатель холестерина влияет на закупоривание артерий, что приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Частое проявление недуга грозит инсультом и сердечным приступом.

Ранее кардиологи из Челябинска пояснили, как COVID-19 влияет на сердце. По их словам, инфекция способна усугубить процесс заболеваниями сосудов.

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здоровье холестерин ноги
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