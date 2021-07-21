Бывшего сотрудника администрации Трампа задержали по обвинению в шпионаже

Вашингтон, 21 июля. Председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Тома Баррака обвиняют в работе на правительство ОАЭ, даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

Американский минюст назвал Баррака агентом ОАЭ, который вел свою деятельность в период с апреля 2016 года до апреля 2018 года. Соратнику Трампа также поставили в вину пренебрежение требованию оповещать генпрокурора о своей работе, передает РИА Новости.

«Барраку также предъявляется обвинение в препятствовании правосудию и даче ложных показаний федеральным правоохранителям в ходе допроса 20 июня 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Баррак тесно общался с чиновниками из ОАЭ, обсуждал с ними внешнеполитические вопросы, которые стоит решать с участием США. В 2017 году он неофициально консультировал американские власти по вопросам Ближнего Востока. Председатель инаугурационного комитета продвигал в США выгодные Эмиратам кандидатуры.

Дональд Трамп ранее набрал 70% голосов в первичном опросе за выдвижение кандидатов от Республиканской партии США на выборах в 2024 году. Губернатор Флориды Рон ДеСантис в соответствующем состязании набрал 21%. Экс-президент до сих пор не дал точного ответа на вопрос о своем участии в предвыборной гонке.