Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 00:40
00:37
Армия
Раздел о главном военно-морском параде появился на сайте Минобороны России
00:33
Технологии
Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов
00:32
Армия
Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
00:21
Политика
Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
00:18
Армия
Характеристики системы ПРО Москвы А-135М улучшат в два раза
00:09
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
00:08
Общество
Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
00:05
Происшествия
Бывшего сотрудника администрации Трампа задержали по обвинению в шпионаже
00:05
Происшествия
Затопление метро в Китае привело к гибели как минимум 12 человек
00:03
Происшествия
Мужчина и женщина погибли под колесами грузовика в Новой Москве
Все новости

Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
Общество
Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
 /  Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Киев, 21 июля. Концентрация вредных веществ в результате техногенной аварии на украинском «Ровноазот» не превышает норму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Представитель Group DF, куда входит азотный завод, Олег Арестархов рассказал, что в результате инцидента на производстве нитрозные газы не вырвались на воздух. Позже с аналогичным заявлением выступил регулятор здравоохранения, сообщив, что в жилых кварталах рядом с местом аварии вредные вещества находятся в пределах нормы.

Ранее в украинском Ровно взорвался завод по производству азотных удобрений. Территория промышленного предприятия оказалась накрыта желтым облаком.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
украина ровно ровноазот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru