Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»

Киев, 21 июля. Концентрация вредных веществ в результате техногенной аварии на украинском «Ровноазот» не превышает норму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Представитель Group DF, куда входит азотный завод, Олег Арестархов рассказал, что в результате инцидента на производстве нитрозные газы не вырвались на воздух. Позже с аналогичным заявлением выступил регулятор здравоохранения, сообщив, что в жилых кварталах рядом с местом аварии вредные вещества находятся в пределах нормы.

Ранее в украинском Ровно взорвался завод по производству азотных удобрений. Территория промышленного предприятия оказалась накрыта желтым облаком.