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Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
Политика
Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты и Германия объявят итоги достигнутых соглашений по строительству газопровода «Северный поток — 2» 21 июля. Об этом пишет издание WSJ.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2». Экономист считает, что положение дел для России в данном вопросе достаточно прочное.

Эксперт уверен, что для Украины в вопросе строительства газопровода ключевой момент — деньги. Поэтому, вероятнее всего, Вашингтон и Берлин решат вливать средства в экономику Киева.

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