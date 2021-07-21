Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля

Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты и Германия объявят итоги достигнутых соглашений по строительству газопровода «Северный поток — 2» 21 июля. Об этом пишет издание WSJ.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил переговоры США и ФРГ по «СП-2». Экономист считает, что положение дел для России в данном вопросе достаточно прочное.

Эксперт уверен, что для Украины в вопросе строительства газопровода ключевой момент — деньги. Поэтому, вероятнее всего, Вашингтон и Берлин решат вливать средства в экономику Киева.