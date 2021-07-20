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Российский автопром заявил о готовности изготовления водородных двигателей
Общество
Российский автопром заявил о готовности изготовления водородных двигателей
gk.gov.spb.ru  /  Пресс-служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Москва, 20 июля. Электромобили обрели огромную популярность на европейском рынке, однако такая тенденция обошла стороной российский автопром.

Многие россияне не могут позволить себе покупку такого экологического транспортного средства из-за повышенной стоимости. Однако отечественный производитель планирует запуск бюджетного варианта подобных автомобилей, которые будут работать от водородных двигателей, передает «Ридус».

«Водород — технологически более простое и дешевое решение. Все думают, что это сложно и будет только через 10 лет, но это не так», — отметил президент Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов.

Создание двигателей из подобного вещества гарантирует более эффективную работу устройства по сравнению с другими видами батарей. Кроме этого, технология благотворно влияет на экологическую обстановку из-за отсутствия выделения вредных элементов.

Ранее петербургские ученые разработали ионный двигатель для изучения дальних просторов космоса. В будущем устройство могут начать использовать на практике.

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производство двигатели водород
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