Российский автопром заявил о готовности изготовления водородных двигателей

Москва, 20 июля. Электромобили обрели огромную популярность на европейском рынке, однако такая тенденция обошла стороной российский автопром.

Многие россияне не могут позволить себе покупку такого экологического транспортного средства из-за повышенной стоимости. Однако отечественный производитель планирует запуск бюджетного варианта подобных автомобилей, которые будут работать от водородных двигателей, передает «Ридус».

«Водород — технологически более простое и дешевое решение. Все думают, что это сложно и будет только через 10 лет, но это не так», — отметил президент Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов.

Создание двигателей из подобного вещества гарантирует более эффективную работу устройства по сравнению с другими видами батарей. Кроме этого, технология благотворно влияет на экологическую обстановку из-за отсутствия выделения вредных элементов.

Ранее петербургские ученые разработали ионный двигатель для изучения дальних просторов космоса. В будущем устройство могут начать использовать на практике.