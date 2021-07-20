Пользователи Instagram смогут контролировать нежелательный контент в ленте

Москва, 20 июля. Соцсеть Instagram внедрила функцию, с помощью которой пользователи смогут сами контролировать объем нежелательного контента в своих новостных лентах.

Воспользоваться новой опцией смогут лишь совершеннолетние пользователи соцсети. Она позволит юзерам самостоятельно ограничивать или расширять число нежелательной информации в разделе рекомендаций.

«Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется», — говорится в сообщении.

Новая функция ранее появилась в мессенджере WhatsApp. Пользователям разрешили подключаться к групповым звонкам после их начала. Еще одно изменение коснулось интерфейса программы.