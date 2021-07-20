Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 00:40
00:37
Армия
Раздел о главном военно-морском параде появился на сайте Минобороны России
00:33
Технологии
Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов
00:32
Армия
Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
00:21
Политика
Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
00:18
Армия
Характеристики системы ПРО Москвы А-135М улучшат в два раза
00:09
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
00:08
Общество
Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
00:05
Происшествия
Бывшего сотрудника администрации Трампа задержали по обвинению в шпионаже
00:05
Происшествия
Затопление метро в Китае привело к гибели как минимум 12 человек
00:03
Происшествия
Мужчина и женщина погибли под колесами грузовика в Новой Москве
Все новости

Пользователи Instagram смогут контролировать нежелательный контент в ленте
Технологии
Пользователи Instagram смогут контролировать нежелательный контент в ленте
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 20 июля. Соцсеть Instagram внедрила функцию, с помощью которой пользователи смогут сами контролировать объем нежелательного контента в своих новостных лентах.

Воспользоваться новой опцией смогут лишь совершеннолетние пользователи соцсети. Она позволит юзерам самостоятельно ограничивать или расширять число нежелательной информации в разделе рекомендаций.

«Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется», — говорится в сообщении.

Новая функция ранее появилась в мессенджере WhatsApp. Пользователям разрешили подключаться к групповым звонкам после их начала. Еще одно изменение коснулось интерфейса программы.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Пользователи Instagram смогут контролировать нежелательный контент в ленте
Facebook instagram соцсети
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru