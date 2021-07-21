Затопление метро в Китае привело к гибели как минимум 12 человек

Пекин, 21 июля. Спасатели эвакуировали 500 человек из затопленного тоннеля метро в Китае. Погибшими считаются не менее 12 человек, еще 5 пострадали.

Инцидент произошел в китайском городе Чжэнчжоу, расположенном в провинции Хэнань. Причиной затопления метро стало наводнение, обрушившееся на регион из-за продолжительных ливней. Другие подробности произошедшего не приводятся, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Несколько крестьянских угодий оказались затоплены из-за прорыва двух плотин в китайском городе Хулубнир. В зоне бедствия насчитывается свыше 16 тысяч человек.