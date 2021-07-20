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Не злите медведя: болгары высмеяли военные учения Украины у границ России

  /   Обновлено: 20 июля 2021 23:29
Политика
Не злите медведя: болгары высмеяли военные учения Украины у границ России
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 июля. Жители Болгарии прокомментировали военные учения «Три меча» на Украине. Они предупредили Европу, что Россию лучше не злить.

Во Львовской области Украины стартовали военные учения «Три меча — 2021», участие в которых принимают Украина, Польша, США и Литва. Болгарское издание «Факти» сообщило своим читателям, что маневры, в которых заняты более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин, продлятся до 30 июля.

Новость впечатлила местных жителей. Свои комментарии они активно оставляют на сайте издания.

«Почитайте Бисмарка и подумайте, чтобы не было потом соплей и слез», — предупредил один из комментаторов.

«Если бурого медведя разозлить, он им задницы пооткусывает. Хуже всего, что эти «элиты», вызывающие напряжение, будут защищены, а простые люди станут пушечным мясом», — приводит перевод читателя «ИноСМИ».

Один из пользователей подчеркнул, что простые жители континента не хотят воевать. А тем, кто бредит войной, «скатертью дорога».

«Страны четыре, а меча три? Видимо, меч Джо Байдена скукожился и повис, поэтому он не в счет», — пошутил читатель.

Минобороны Украины ранее сообщило, что учения «Три меча» будут проводиться впервые в рамках программы международного военного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Основная цель маневров заключается в повышении навыков военнослужащих в сфере обороны. Генштаб ВСУ полагает, что участие украинских подразделений в подобных тренировках поможет Киеву реформировать армию и улучшить взаимодействие с НАТО.

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украина болгария военные учения три меча - 2021
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