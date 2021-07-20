Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 00:39
00:37
Армия
Раздел о главном военно-морском параде появился на сайте Минобороны России
00:33
Технологии
Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов
00:32
Армия
Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
00:21
Политика
Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
00:18
Армия
Характеристики системы ПРО Москвы А-135М улучшат в два раза
00:09
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
00:08
Общество
Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
00:05
Происшествия
Бывшего сотрудника администрации Трампа задержали по обвинению в шпионаже
00:05
Происшествия
Затопление метро в Китае привело к гибели как минимум 12 человек
00:03
Происшествия
Мужчина и женщина погибли под колесами грузовика в Новой Москве
Все новости

Власти США отказались оглашать возможность расширения санкций против Белоруссии
Политика
Власти США отказались оглашать возможность расширения санкций против Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 июля. Анонсирование расширения санкций США против Белоруссии будет оставаться в тайне. Об этом сообщил глава Госдепартамента Нед Прайс.

Соответствующее заявление было сделано в беседе с главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской после ее призывов к американской администрации ввести новые ограничения в отношении Минска. Прайс отметил, что власти страны не собираются разглашать дальнейшие санкционные действия в адрес Белоруссии, однако выражают поддержку народу страны.

«Мы поддерживаем международные усилия, направленные на проведение независимого изучения фальсификаций на выборах в Белоруссии, нарушений прав человека», — заявил представитель Госдепа.

Ранее политолог Вадим Гигин объяснил, почему санкции в отношении Белоруссии обрушат экономику Литвы. По его мнению, уровень контакта Светланы Тихановской в Вашингтоне пока гораздо ниже ожидаемого. По словам эксперта, в США к ней относятся как к своему проекту.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Власти США отказались оглашать возможность расширения санкций против Белоруссии
санкции сша белоруссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru