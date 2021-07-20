Власти США отказались оглашать возможность расширения санкций против Белоруссии

Вашингтон, 20 июля. Анонсирование расширения санкций США против Белоруссии будет оставаться в тайне. Об этом сообщил глава Госдепартамента Нед Прайс.

Соответствующее заявление было сделано в беседе с главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской после ее призывов к американской администрации ввести новые ограничения в отношении Минска. Прайс отметил, что власти страны не собираются разглашать дальнейшие санкционные действия в адрес Белоруссии, однако выражают поддержку народу страны.

«Мы поддерживаем международные усилия, направленные на проведение независимого изучения фальсификаций на выборах в Белоруссии, нарушений прав человека», — заявил представитель Госдепа.

Ранее политолог Вадим Гигин объяснил, почему санкции в отношении Белоруссии обрушат экономику Литвы. По его мнению, уровень контакта Светланы Тихановской в Вашингтоне пока гораздо ниже ожидаемого. По словам эксперта, в США к ней относятся как к своему проекту.