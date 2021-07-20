Матвиенко назвала гендерное равенство способом искоренения бедности

Пекин, 20 июля. Победить бедность при условии развития технологий можно только при достижении равноправия. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Диджитализация экономики, развивающаяся робототехника и искусственный интеллект созданы как инструмент искоренения бедности. Однако достичь этой цели без равноправия и гендерного равенства невозможно.

Пандемия коронавирусной инфекции создала множество проблем, среди которых остро встал вопрос благосостояния женщин. Россия благодаря своевременным ограничительным мерам смогла избежать обнищания населения, срыва учебного и нарушения экономических процессов. Об этом спикер Совфеда заявила в ходе в рамках празднования 20-летия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.

Ранее Матвиенко встретилась со спикером Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. Она указала на готовность Москвы развивать межпарламентские связи, в том числе по линии Межпарламентской Ассамблеи государств — членов СНГ.