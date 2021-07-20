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Матвиенко назвала гендерное равенство способом искоренения бедности
Общество
Матвиенко назвала гендерное равенство способом искоренения бедности
flickr.com  /  Совет Федерации

Пекин, 20 июля. Победить бедность при условии развития технологий можно только при достижении равноправия. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Диджитализация экономики, развивающаяся робототехника и искусственный интеллект созданы как инструмент искоренения бедности. Однако достичь этой цели без равноправия и гендерного равенства невозможно.

Пандемия коронавирусной инфекции создала множество проблем, среди которых остро встал вопрос благосостояния женщин. Россия благодаря своевременным ограничительным мерам смогла избежать обнищания населения, срыва учебного и нарушения экономических процессов. Об этом спикер Совфеда заявила в ходе в рамках празднования 20-летия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.

Ранее Матвиенко встретилась со спикером Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. Она указала на готовность Москвы развивать межпарламентские связи, в том числе по линии Межпарламентской Ассамблеи государств — членов СНГ.

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