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«Он все равно не будет такой, как я»: тяжелобольной Юдашкин ищет преемника
Шоу-бизнес
«Он все равно не будет такой, как я»: тяжелобольной Юдашкин ищет преемника
Pr Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 20 июля. Известный модельер Валентин Юдашкин ведет тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием. Сейчас он признался, что хотел бы найти преемника своего дела.

Дизайнер отметил, что спокойно относится к тому, что его место со временем займет другой человек. Такие вопросы возникают в его голове все чаще на фоне развития болезни.

«Мы все уходим. Мы все не будем интересны. Я к этому отлично отношусь, но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше», — заявил Юдашкин во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым.

По его словам, преемника он ищет не только в своем окружении. Не исключено, что он прибудет из-за рубежа. Главный критерий — профессионализм. Человек должен понимать, чем он занят.

«Я хочу, чтобы пришел человек, который умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано. Не копировать — это исключено. Он все равно не будет такой, как я, никогда. Нужно, чтобы он нашел ноты, на которые я его вдохновил, и создал свое», — подчеркнул Юдашкин.

Легендарный модельер также сообщил, что продолжает работу, несмотря на болезнь. По его словам, он просыпается, что выпить таблетку в положенное время.

«А потом, конечно же, я сажусь за письменный стол», — отметил мастер.

Впервые откровенно о своем диагнозе народный художник РФ рассказал в феврале. И решился он на это лишь потому, что его слова, возможно, смогут помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации. Модельер признался, что всегда тщательно следил за своим здоровьем и ежегодно отправлялся на обследование в одну из лучших клиник Лос-Анджелеса. Лишь однажды, в 2016 году, он пропустил очередной check-up. И как раз в тот момент начались головные боли. Когда они усилились, модельер позвонил в клинику, и ему посоветовали обратиться в центр имени Бурденко, где впоследствии ему поставили неутешительный диагноз.

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преемник болезнь юдашкин
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