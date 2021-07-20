Авиасалон МАКС-2021 стартовал в Подмосковье

Международный авиационно-космический салон МАКС — один из самых крупных авиационно-космических салонов в мире. Он стартовал сегодня на территории подмосковного аэродрома Жуковский. Здесь представлены как уже знакомые любителям авиации вертолеты, самолеты и беспилотники, так и самые интригующие, сенсационные новинки летательной техники, боевых комплексов и экспериментальных установок».

В этом году МАКС — юбилейный, проводится уже в 15 раз. Несмотря на пандемию коронавируса авиасалон сохранил статус международного мероприятия — в заочном и очном форматах здесь присутствуют более 200 зарубежных компаний из 56 стран, 89 из них участвуют лично. Открыл мероприятие российский лидер Владимир Путин.

«Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства — вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов», — отметил он.

А результатов много. По словам Путина, авиасалон МАКС устремлен в будущее. Президенту представили новейший российский военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой» пятого поколения. Машина получила название Checkmate, в переводе с английского «шах и мат». Также на авиасалоне представлены все ведущие авиационно-строительные корпорации нашей страны: новейшие разработки и уже готовый продукт.

«Если говорить про гражданский сегмент, это, конечно, МС-21 с двигателем ПД-14, это ИЛ-114-300, вот это такие машины, которые обязаны занять свои ниши на российском рынке, эксплуатанты их очень ждут. Самое главное, что это полностью отечественные машины с точки зрения всех систем. <…> В истребительной авиации — это демонстрация новейшего однодвигательного самолета, презентованного буквально сегодня в открытом режиме, это беспилотник «Охотник», который делает фирма «Сухого», и, конечно, это МИГ-35», — заявил генеральный конструктор ОКБ «Аэрокосмические системы» Дмитрий Шевелев.

Здесь можно увидеть продукцию региональных производителей: воронежское конструкторское бюро «Русь» представило авиационную систему с беспилотным воздушным судном вертолетного типа R-2200. Максимальный взлетный вес аппарата — 250 килограммов, может брать полезные нагрузки до 80 килограммов, полетная дальность 200 километров.

«Он предназначен для того, чтобы удаленные рабочие точки нефти и газовой промышленности, Почту России для доставки грузов и сельское хозяйство. Также рассматривается применение как в военных целях, так и в специфических целях для силовых ведомств», — пояснил представитель КБ «Русь» Виталий Миронов.

На одном из стендов — разработки отечественной авионики мирового уровня. Петербургский Институт авиационного приборостроения «Навигатор» представил интерактивный макет полной «стеклянной кабины» пилота с приборной доской touch-screen и другие новинки.

«Мы представляем две новые наши разработки: индикатор на лобовом стекле и проекционный дисплей, который отображает всю навигационную и пилотажную информацию. В чем отличительная особенность ИЛС: она имеет улучшенные характеристики по масса-габаритным параметрам, легче, меньше, и сниженные характеристики по энергопотреблению. Были широкие информационные поля, что, в сравнении с другими устройствами в России или в мире, сегодня это устройство имеет первое место по этим характеристикам», — директор по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский.

МАКС-2021 — это не только выставка новейших образцов техники, но и обширная летная и деловая программа. В ходе авиасалона пройдут экспертные дискуссии по актуальным вопросам модернизации и развития авиационно-космического комплекса, а также демонстрация навыков высшего пилотажа. Мероприятия МАКС-2021 пройдут с 20 по 25 июля.