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Сотрудники МЧС нашли пропавшую в КБР женщину
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли пропавшую в КБР женщину
Пресс-служба МЧС России по Новгородской области

Нальчик, 20 июля. Спасатели нашли женщину, которая ранее пропала во время похода в горном ущелье Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Поисками пропавшей занялись пятеро сотрудников местного ГУ МЧС и одна единица специальной техники. Известно, что женщина пропала во время похода в ущелье Терскол в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии.

Ранее пропавшего без вести мальчика в Нижегородской области спасатели обнаружили мертвым в одном из водоемов. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье об убийстве.

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