Сотрудники МЧС нашли пропавшую в КБР женщину

Нальчик, 20 июля. Спасатели нашли женщину, которая ранее пропала во время похода в горном ущелье Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Поисками пропавшей занялись пятеро сотрудников местного ГУ МЧС и одна единица специальной техники. Известно, что женщина пропала во время похода в ущелье Терскол в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии.

Ранее пропавшего без вести мальчика в Нижегородской области спасатели обнаружили мертвым в одном из водоемов. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье об убийстве.