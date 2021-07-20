Конфискацию мусоровозов за незаконный сброс отходов могут ввести в России

Москва, 20 июля. Российские мусоровозы могут начать наказывать за сброс отходов в неположенных местах. Такое предложение правительству поступило от экологического оператора.

Изменения в законодательство страны по этому вопросу будут внесены после одобрения кабмином. Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, передает сайт 360tv.ru.

«Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому будет способствовать. Но я хочу подчеркнуть, что это даст больше превентивный эффект, нежели карательный», — объяснил специалист.

Он отметил, что такое нововведение является необходимостью для устранения недобросовестных предпринимателей, которые отправляют мусор не на экологическую обработку, а на свалки. Кроме этого, организация предложила ввести учет существующих штрафов за складирование отходов в неположенных местах.

Ранее директор управляющей компании Зухра Ефимова подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора. По ее мнению, привить экологические установки в нашей стране получится лишь молодому поколению.