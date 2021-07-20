Ростех расшифровал название нового истребителя Checkmate

Москва, 20 июля. Новый российский истребитель, представленный на авиасалоне МАКС-2021, назвали Checkmate. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поделился философией проекта.

Легкий тактический истребитель представляет собой «конницу», если пользоваться терминологией шахмат. Checkmate является более легкой «фигурой», чем многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, передает RT.

«Вот мы так ассоциативно назвали этот самолет именно так... Самолет скоростной... Он обладает мощным вооружением», — отметил Чемезов.

Истребитель Checkmate представили в первый день Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2021. В ходе презентации сообщили, что самолет способен нести на борту группу беспилотников.