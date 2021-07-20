Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН

Москва, 20 июля. Позицию РФ, относительно выхода из договора по открытому небу (ДОН), поддержала и Белоруссия, поставив при этом под сомнение эффективность и жизнеспособность соглашения.

Белорусская сторона также заявила, что проанализирует развитие сложившейся ситуации, учитывая при этом выход из соглашения ключевых стран-участниц – РФ и Соединенных Штатов. Об этом сообщили в МИД России после прошедшего саммита держав-участниц ДОН.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не будет пересматривать свое решение относительно выхода из ДОН. Дипломат при этом отметил, что до выхода российская сторона гарантирует выполнение обязательств по соглашению.