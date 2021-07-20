Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 23:07
23:03
Шоу-бизнес
«Он все равно не будет такой, как я»: тяжелобольной Юдашкин ищет преемника
23:03
Спорт
Карпин выдвинул РФС ультиматум для согласия возглавить сборную России
22:58
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли пропавшую в КБР женщину
22:49
Спорт
Три кандидата претендуют на пост главного тренера сборной России по футболу
22:45
Общество
Конфискацию мусоровозов за незаконный сброс отходов могут ввести в России
22:44
Политика
Госдеп планирует предоставить Конгрессу новый доклад по «СП-2» в августе
22:26
Армия
Ростех расшифровал название нового истребителя Checkmate
22:23
Политика
Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН
22:14
Политика
«Лихо сказано»: Захарова отреагировала на статью чешской журналистки о России
22:08
Политика
Россия предложила странам-участницам ДОН перезапустить переговорный механизм
Все новости

Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН
Политика
Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 20 июля. Позицию РФ, относительно выхода из договора по открытому небу (ДОН), поддержала и Белоруссия, поставив при этом под сомнение эффективность и жизнеспособность соглашения.

Белорусская сторона также заявила, что проанализирует развитие сложившейся ситуации, учитывая при этом выход из соглашения ключевых стран-участниц – РФ и Соединенных Штатов. Об этом сообщили в МИД России после прошедшего саммита держав-участниц ДОН.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не будет пересматривать свое решение относительно выхода из ДОН. Дипломат при этом отметил, что до выхода российская сторона гарантирует выполнение обязательств по соглашению.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН
белоруссия дон мид россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru