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«Лихо сказано»: Захарова отреагировала на статью чешской журналистки о России
Политика
«Лихо сказано»: Захарова отреагировала на статью чешской журналистки о России
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 20 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью чешской журналистки Йоганы Говорковой, в которой изложены рекомендации по взаимоотношениям РФ и Чехии.

Сама статья состоит из десяти пунктов, выполнением которых, по мнению шеф-редактора новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой, должны заняться следующие руководители Чехии. Одним из пунктов значится полный разрыв дипотношений Праги и Москвы.

«Посольство России, которое готовит акции против суверенитета нашей страны, должно быть закрыто», – пишет Говоркова.

Журналистка также указала, что Чехия должна последовать примеру других стран и заблокировать на территории страны российский сайт Sputnik. Говоркова уверена, что данное СМИ якобы является частью гибридной войны.

Захарова, в ответ на эту антироссийскую риторику ответила, что разрушать гораздо легче, чем выстраивать взаимовыгодные отношения. Дипломат также отметила, что блокировка Sputnik будет ошибкой со стороны Чехии.

«Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят.», – заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила о незаконном хранении миллиардов долларов в банках Великобритании. Так она отреагировала на новость о том, что венесуэльское правительство хочет отстаивать принадлежность золота стоимостью почти в миллиард долларов, которое хранится в Лондоне.

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Мария Захарова мид чехия
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