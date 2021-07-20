Россия предложила странам-участницам ДОН перезапустить переговорный механизм

Москва, 20 июля. Входящие в Договор по открытому небу (ДОН) страны должны вернуть переговорный механизм, созданный в 2020 году после выхода США из соглашения. Так считают в МИД России.

Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и уровне распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), говорится в сообщении ведомства. Функции председателя предлагается передать одной из неофициальных рабочих групп ККОН.

«Для решения этих вопросов предложено вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США», — сказан в документе.

В МИД добавили, что Россия больше не видит целесообразности своего нахождения в ДОН. Прошедшая конференция со государствами-участниками соглашения стала последней политической чертой на пути Москвы к выходу из документа. Итоги переговоров по ДОН вызвали разочарование у Москвы, заявил глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.